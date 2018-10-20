وزارة عراقية تردُّ على خبير: معلوماتك يعرفها طالب متوسطة وهذا امر معيب

انتقد وزارة الموارد المائية يوم الجمعة ادعاء رمضان البدران الخبرة بالمياه، عادة المعلومات التي تحدث بها على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن يعرفها طالب مرحلة المتوسطة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، انه “ورد على صفحات التواصل الاجتماعي تسجيل بالصورة والصوت لرمضان البدران و هو يدعي الخبرة بمجالات عديدة من المال والاستثمار الى السياسة والبحث، وهي مجالات لا تعليق لنا فيها على خبرته، لكن ادعاءاته كخبير مياه لا تستقيم مع الواقع، فبغض النظر عن إساءاته الشخصية، كيف يمكن لخبير في المياه الادعاء، في معرض تفسيره لأحداث البصرة، ان نهر دجلة يمر بالثرثار ثم يتجه عن طريق سدة سامراء الى ديالى ثم يقفل راجعاً باتجاه الجنوب وان الحلة تتجاوز على دجلة، وانه استقى معلوماته من وزارتي التخطيط والزراعة وليس من الموارد المائية”.

واضاف البيان ان “مثل هذه المعلومات يعرفها طالب متوسطة والتوهم بأنها شهادة على خبرة رمضان في الموارد المائية امر معيب”.

وتابع البيان ان “التشهير امر يحاسب عليه القانون وان نشر الجهل يعارضه اصحاب الضمائر ، والمعلومات التي يدعيها لا قيمة ولا صحة لها”.