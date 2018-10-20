وفاة طفل واصابة اشقائه بحادث سير لأسرة عراقية حاولت الهجرة الى أوربا

أعلن رئيس اتحاد اللاجئين العراقيين اري جلال يوم الجمعة عن وفاة طفل واصابة اشقائه بحادث سير تعرضت له اسرة عراقية حاولت الهجرة بطريقة غير شرعية من تركيا الى اليونان.

وقال جلال في بيان انه عند توجه أسرة عراقية الى السواحل التركية في منطقة “كوشداس” التابعة لمحافظة “ازمير” لقي احد افرادها وهو الطفل “رضا ناصر حسين” مصرعه.

واوضح ان اسرة ناصر حسين مؤلفة من الام والاب وخمسة اطفال، مردفا بالقول انه لتأمين اوضاع معيشية افضل لأطفالها جعلت الاسرة أوربا مقصدا لها، وذهبت الى تركيا بنية الهجرة عن طريق التهريب الى سواحل اليونان.

وتابع جلال انه بسبب انقلاب سيارة كانت تقلهم لقي الطفل (رضا) ذو السنوات السبع حتفه بينما اصيب اخوته الباقون بجروح.