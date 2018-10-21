أثيل النجيفي: الكتل السياسية نجحت بفرض مصالحها على مساعي عبدالمهدي

قال محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، السبت أن الكتل السياسية نجحت بفرض مصالحها على محاولات التغيير التي تبناها المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة عادل عبد المهدي، حسب تعبيره.

واوضح النجيفي في تغريدة له على حسابه الخاص بتويتر اليوم 20 تشرين الاول أنه “مع اقتراب اعلان تشكيلة الحكومة تدل التسريبات على أن الكتل السياسية نجحت بفرض مصالحها على محاولات التغيير التي تبناها السيد عادل عبد المهدي”.

وخلص النجيفي إلى القول إن “الامل بات ضعيفا في انتاج حكومة تختلف عن سابقاتها”.

من جهته قال وزير الصناعة المعادن، محمد شياع السوداني، في تغريدة له اليوم إن “الجميع يجتهد في ادارة توزيع الحصص من الوزارات وإرضاء الكتل السياسيه في ظل غياب واضح لمناقشة البرنامج الحكومي وما سيقدمه هذا المرشح او ذاك للوزارة المقبلة”.

وجاء اختيار عبد المهدي، لتشكيل الحكومة المقبلة، بناء على توافق بين الكتل الشيعية الفائزة في الانتخابات.

وتم تكليف عبد المهدي، بمهمة تشكيل الحكومة، في الثاني تشرين الأول الجاري، وأمامه مهلة شهر لتقديم التشكيلة للبرلمان لمنحها الثقة، ما يعني أن الفترة القانونية المحددة لتشكيل حكومته، تنقضي في الأول من تشرين الثاني المقبل.

ومن المقرر أن يقدم عبد المهدي، حكومته، الأسبوع الحالي، إلى البرلمان لمنحها الثقة.