[إِبن سلمان] قاتِل تمرَّغت مصداقيَّتهُ بالوَحل!

لِقناتَي [العالَم] و [الكَوثر] الفضائيَّتَين؛

التَّمثيل بالجِثث مِن [وَحشي] إِلى [إِبن سلمان]!

نــــــــــــــزار حيدر

أ/ لم يبقَ من مصداقيَّة [إِبن سلمان] شيئاً فلقد تمرَّغت كلَّها بالوحل، وإِنَّ روايتهُ البائِسة التي فسَّرت الجريمة بعد إِنكارٍ دام [١٩] يوماً والتي لم يصدِّقها إِلَّا الأَغبياء أَو ممَّن عندهم حاجةً في أَنفسهِم يريدونَ قضاها كالرَّئيس ترامب! فضحتهُ وهي دليلٌ على تورُّطهِ بالشُّروع بقتلِ الضحيَّة!.

ب/ سيدفع [إِبن سلمان] ثمن جريمتهِ إِن عاجلاً أَم آجلاً ولا أَعتقدُ أَنَّ السِّياسة والمال سينجح في إِنقاذهِ هذه المرَّة بعدَ أَن أَصبح الأَمر قضيَّة رأي عام تبنَّاهُ الإِعلام والمنظَّمات الحقوقيَّة الدوليَّة.

ج/ لم يفعل المُوما إِليهِ شيئاً مُستغرباً فالتَّمثيل بجثث الضَّحايا ثقافة بدويَّة جاهليَّة ورِثها عن أَسلافهِ، وهي لم تنقطع منذُ عهد [وحشي] الذي مثَّل بجثَّة سيِّد الشُّهداء حمزة (ع) تنفيذاً لأَوامر هند بنت عُتبة وإِلى الْيَوْم مرُوراً بكلِّ الجرائم الوحشيَّة التي سجَّلها التَّاريخ البعيد والقريب!.

وما كانَ يفعلهُ الإِرهابيُّون في العراق وسوريا وغيرِها من البِلاد من عمليَّات حزِّ الرُّؤُوس وتقطيع أَوصال الضَّحايا وحرقهِم وهُم أَحياء غذَّتهم بها ثقافة التَّحالف القائِم منذُ ثلاثة قرُون بينَ الوهابيَّة وآل سَعود التي اعتمدت قاعدة [الدَّم والهَدم].

د/ على المُجتمع الدَّولي أَن يفكِّر بصوتٍ عالٍ جدّاً قبلَ أَن يفكِّر رُبما بإِعادة تأهيل إِبن سلمان! وإِن كنتُ أَشكُّ في ذلك، فلقد أَثبتت جريمتهُ وطريقة قتلهُ للضحيَّة أَنَّهُ أَحمقٌ وسفيهٌ وأَخرقٌ لا يُحسنُ التصرُّف! وهوَ قاتلٌ دمويٌّ بامتياز وهو قاتلٌ مُحترف لم يكتفِ بقتلِ الأَطفال والنِّساء والأَبرياء في اليمن وسوريا وغيرِها عن بُعدٍ! فراحَ يُباشر الإِشراف على عمليَّة القتل والتَّمثيل بجثَّة الضحيَّة بنفسهِ!.

هـ/ ما كانت الرِّياض لتعترفَ بجريمتِها لولا الضَّغط الدَّولي الهائل الذي تعرَّضت لَهُ! فالجريمةُ المُستَنكرة لم تترُك مجالاً لا للبترُودولار ولا للسِّياسةِ أَن تحميهِ من الفضيحةِ! حتَّى الرَّئيس ترامب لم يُدافع عَنْهُ بل سعى للنَّأي بنفسهِ عَنْهُ! وإِن كانَ قد أَظهر ضعفاً كبيراً أَمام البترُودولار! حتَّى وصفهُ الإِعلام بالرَّئيس المهزوز والرَّئيس المُنبطِح! وهو وصفٌ دقيقٌ خاصَّةً عندما انفردَ من بينِ الجميع في العالَم ليصدِّق رِواية الرِّياض التي لا تتعدَّى كونها مهزلة مُضحكة ونُكتة ممجُوجة حدِّ الفضيحة!.

مَعَ كلِّ ذَلِكَ فهو تعهَّد بالتَّعاون مع الكُونغرس لفرضِ عقوباتٍ على الرِّياض ما يعني أَنَّهُ في قرارةِ نفسهِ لم يتمكَّن من أَن يهضم تبريرَها للجريمةِ النَّكراء!.

٢٠ تشرينُ الأَوَّل ٢٠١٨

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