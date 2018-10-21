ائتلاف الحكيم يوافق على تمرير تشكيلة غير مكتملة لحكومة عبد المهدي بشرط

اعلن بليغ ابو كلل عضو المكتب السياسي لتيار “الحكمة الوطني” بزعامة عمار الحكيم يوم السبت موافقة كتلة التيار في مجلس النواب العراقي على تمرير التشكيلة الحكومية لرئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي حتى وان لم تكن مكتملة شريطة ان يحدد سقفا زمنيا لاستكمالها.

واجاب “ابو كلل” على سؤال تم توجيهه عبر نافذة التواصل الاجتماعي بشأن تصويت كتلة الحكمة النيابية للكابينة الوزارية إن تقدّم بها عبد المهدي وهي غير مكتملة قائلا “نحن نفضّل في الحكمة أن يتم تقديم كامل الكابينة الوزارية، ونرجو من السيد عادل عبد المهدي أن يبذل كل وسعه في ذلك”.

واضاف “نحن ندرك حجم الضغوط والصعوبات التي يتعرض لها عبد المهدي في تشكيل حكومته، وندرك كذلك حراجة الوقت وضيقه وحجم تحديات العراق، ولأن هناك بارقة أمل تولدت لدى الشعب في تشكيل هذه الحكومة، فسنصوت للحكومة -بعد أن نعرف وزراءها- حتى وإن لم تُقدّم بشكل كامل على أن يضع عبد المهدي سقفاً زمنياً قصيراً لإكمالها”.