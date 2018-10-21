الاتحاد الكردستاني: أبوابنا مفتوحة للديمقراطي وخلافاتنا لن تؤثر على الإقليم

أكدت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان شيخ دلير، الأحد، ان الخلافات بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني لن تؤثر على الاقليم، مبينة ان أبواب الاتحاد مفتوحة للديمقراطي لإنهاء الخلاف الذي حصل فور اختيار رئيس الجمهورية برهم صالح.

وقالت دلير في تصريح إن “الاتحاد الوطني يسعى للحل مع الحزب الديمقراطي لان الحزبين هما الاساسيان في ادارة كردستان ولديهما مشاركة كبيرة في الحكومة المركزية، الا ان حزب بارزاني وفي حال لم يتجاوب مع الاتحاد فأن الاخير سيستمر في عمله وتواجده في الحكومة من دون اي مؤثرات”.

واضافت ان “الخلاف حصل بين الحزبين بسبب اختيار رئيس الجمهورية برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني، الا ان الامر لم يحصل بمؤامرة او صفقة سياسية ولكنه حصل بموافقة جميع النواب، الذين تم منحهم الحرية في اختيار الشخص المناسب لمنصب رئيس الجمهورية”.

واوضحت دلير، أن “الخلافات بين الحزبين لن تؤثر على الاقليم من الداخل، كما انها لن تهدد عرش مسعود بارزاني”، لافتة الى ان “كردستان لجميع العراقيين ولا يمكن لاحد ان يقول ان الاقليم ملك لشخص معين، حيث يشترك بادارته الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني”. انتهى