الاسايش يطلق تحذيرا في اقليم كوردستان

حذرت مؤسسة الامن “الاسايش” في اقليم كوردستان مساء اليوم السبت من اطلاق العيارات النارية مع اعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية لأقليم كوردستان.
وقالت المؤسسة في بيان مقتضب ان مفارزها ستعتقل كل من يطلق النار احتفالا بنتائج الانتخابات.
حذرت مؤسسة الامن “الاسايش” في اقليم كوردستان مساء اليوم السبت من اطلاق العيارات النارية مع اعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية لأقليم كوردستان.
وقالت المؤسسة في بيان مقتضب ان مفارزها ستعتقل كل من يطلق النار احتفالا بنتائج الانتخابات.
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