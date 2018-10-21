التركمان يحذرون من سابقة “خطيرة” تهدد حياة “المكون”

طالب ممثلو المكون التركماني في مجلس النواب العراقي يوم السبت بتمثيلهم بشكل عادل من خلال حصولهم على مناصب برئاستي الجمهورية، ومجلس الوزراء العراقي.

وجاءت المطالبة في بيان يحمل توقيع 8 نواب عن المكون نشر اليوم.

وقال النواب في البيان انه “في سابقة خطيرة تهدد حياة المكون التركماني في اقصائهم من العملية السياسية ، يدعو النواب التركمان في مجلس النواب العراقي ومن مختلف القوائم ، الرئاسات الثلاث ورئيس الوزراء المكلف بضرورة تحقيق التمثيل العادل للمكون التركماني في احد المناصب السيادية في رئاسة الجمهورية كاستحقاق قومي للتركمان”.

وطالبوا ايضا بالتمثيل في الكابينة الوزارية كاستحقاق انتخابي لمئات الالاف من الاصوات التي اوصلتنا الى قبة البرلمان العراقي”.

وقال النواب ايضا “نعلم الكتل السياسية جميعا بان النواب التركمان رغم وجودهم في عدة قوائم الا انهم يصرخون بنداء واحد وهدف واحد ، وهي العراق اولا وحقوق التركمان ثانيا “.