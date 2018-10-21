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التغيير تدع الخيارات مفتوحة بشأن المشاركة بالحكومة الكوردستانية

اعلنت حركة التغيير الكوردية، اليوم السبت، انها تترقب اعلان النتائج النهائية الرسمية لانتخابات برلمان كوردستان لكي تقرر المشاركة في حكومة الاقليم من عدمها، مشددة على ان جميع الخيارات مفتوحة امامها بهذا الصدد.

وجاء في بيان للحركة صدر بعد اجتماع اعتيادي لمجلسها الوطني، ان الاجتماع ناقش عدد من المحاور المهمة، واصدر بشأنها القرارات المناسبة.

وقال البيان ان كوردستان والعراق والمنطقة تمر باوضاع حساسة وان الشعب الكوردي امام متغيرات كبيرة، لافتا الى ان المجلس ومن منطلق الحرص على حماية مكتسبات الشعب الكوردستاني وحل جميع المشكلات والازمات التي تواجه مواطنيه ناقش الاوضاع الحالية والمستقبلية. ‎

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