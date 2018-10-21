الجبير: ولي العهد لم يكن على علم بمقتل خاشقجي ولا نعرف مكان جثته

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، لم يكن على علم بمقتل الصحفي، جمال خاشقجي، وسلطات البلاد تتخذ حاليا إجراءات للعثور على جثته.

وأكد الجبير، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، السبت، أن خاشقجي قتل داخل حرم قنصلية بلاده في اسطنبول، حيث تعامل معه “فريق أمني سعودي”، لكنه أشار إلى أن سلطات المملكة لا تعرف حتى الآن طريقة قتل الصحفي ولا مكان وجود جثته، مضيفا أن الجهات المعنية تعمل حاليا للعثور عليها وتحديد ما حصل للصحفي بشكل دقيق.

وتابع وزير الخارجية السعودي: “إن ما حدث خطأ فظيع ومأساة جسيمة، ونعرب عن تعازينا لذويه ونشعر بألمهم”.

وأضاف الجبير: “للأسف الشديد تم ارتكاب خطأ جسيم وجدي وأؤكد لذويه أن كل المسؤولين ستجري محاسبتهم على هذا العمل”.

ولفت وزير الخارجية السعودي إلى أن تضارب التقارير بشأن خروج خاشقجي من القنصلية العامة للمملكة في اسطنبول دفع السلطات السعودية لفتح التحقيق في الحادث، مشددا على أن ولي العهد لم يكن على علم بما حدث للصحفي ولهذا السبب نفى كل التقارير حول دور بلاده في القضية.

وأكد الجبير أن السعودية ستواصل تقديم المعطيات عن مقتل خاشقجي بمجرد توفرها، مضيفا: “نريد كشف المعلومات بأقصى دقة ممكنة وليس المزاعم والشائعات والأقاويل، وهذا الأمر يتطلب وقتا ويجب توخي الحذر”.

وتابع بالقول: “إننا مصممون على الكشف عن كل حجر وتحديد كل الحقائق ومعاقبة كل المسؤولين عن عملية القتل هذه”.

كما لفت الجبير إلى أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مصمم شخصيا على محاسبة المتسببين في حادثة مقتل خاشقجي.

وأضاف الجبير، ردا على سؤال حول إمكانية أن يتأثر الحلف بين الرياض وواشنطن بهذه القضية قائلا: “إن العلاقات الأمريكية السعودية تاريخية وعظيمة، لدينا تاريخ من العلاقات المشتركة في عدة مجالات بينها محاربة الإرهاب، ومواجهة إيران، والتعاون في أفغانستان وباكستان، وهذه العلاقات مهمة للطرفين بشكل كبير”.

وأكد الجبير: “نحن سوف نستكمل التحقيقات، ونقدم من فعلوا ذلك للمحاكمة، وسنعاقب المسؤولين، وستبقى هذه العلاقات الثنائية كبيرة كما هي”.

المصدر: فوكس نيوز + وكالات