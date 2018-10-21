العيداني يرفض الالتحاق بمجلس النواب خوفاً من عقاب أهل البصرة

كشف مصدر مطلع بمجلس محافظة البصرة، السبت، عن أسباب عدم التحاق المحافظ اسعد العيداني بمجلس النواب خلال الفترة الماضية.

وقال المصدر أن “المحافظ اسعد العيداني، أخبر عددا من أعضاء مجلس المحافظة برفضه الإلتحاق بمجلس النواب العراقي لأنه قطع تعهدات على نفسه بإيصال الماء إلى جميع مناطق البصرة، وتحسين واقعها الخدمي”، لافتا إلى أن “العيداني يخشى عقاب أهل البصرة له في حال التحق بمجلس النواب، كما حصل مع محافظين سابقين غيره”.

وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “محافظ البصرة سيطلب ترشيح شخصية أخرى بديلة عنه للحصول على مقعده بمجلس النواب شريطة أن يبقى محافظا خلال الفترة المقبلة”.