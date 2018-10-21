القبض على تاجر آثار بالجرم المشهود وسط بغداد

أعلن مركز الإعلام الأمني السبت، القبض على متهم بالجرم المشهود يتاجر ببيع القطع الأثرية وسط بغداد.

وذكر الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، في بيان له اليوم، 20 تشرين الاول 2018، ان “مفارز الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية القت القبض على متهم بالجرم المشهود يتاجر ببيع القطع الأثرية وبحوزته 6 قطع اثرية عبارة عن اختام”.

واضاف، ان “العملية تمت بعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل مختص نجح في القاء القبض عليه وسط بغداد”.

من جانب آخر، كشف الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول اليوم السبت، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات الجزيرة، تمكنت بعملية استباقية نوعية من قتل 4 عناصر إرهابية كانوا مختبئين في احد الكهوف بمرتفعات المعمورة غربي قضاء هيت”.