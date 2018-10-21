“القرار” يكشف موعد اعلان المعارضة لحكومة عبد المهدي

كشف القيادي في “تحالف القرار العراقي” أثيل النجيفي، اليوم السبت، عن موعد حسم توجه تحالفه الى المعارضة أو دعم الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة عادل عبد المهدي.

وقال النجيفي انه “ليس هناك حرص كبير على المشاركة في الحكومة الجديدة، فالمشاركة في الحكومة في الوقت الحالي ليست فيها ميزة بل ستكون متعبة”، مبينا اننا “لا نستطيع ان نحدد اننا سنكون معارضة او جزء الحكومة الجديدة، الا بعد ان ينتهي تشكيل الحكومة، فالحديث عن التوجه الى المعارضة والحكومة غير مشكلة ومعلنة حديث غير منطقي”.

وأضاف القيادي السني “اذا وجدنا ان نوعية الوزراء في الحكومة، ووجدنا ان شخصيات لا تصلح ان تكون لهذه المناصب وشخصيات عليها شبهات فساد وغيرها، فبكل تأكيد سنكون في المعارضة، واذا وجدنا ان الامور جيدة والوزراء جيدين فسنكون مع الحكومة، واذا وجدنا الامور غير واضحة سننتظر قليلا ثم نحكم، هل سنكون معارضة او مع الحكومة”.

وتنبئ المسودة الأولية للتشكيلة الحكومية التي يُتوقّع أن يقدمها عادل عبد المهدي خلال الايام القليلة المقبلة، بأن “الكابينة” الجديدة لن تخرج عن النسق الذي ساد في الأعوام الماضية، مع سيطرة هذه المرة لـ”سائرون” و”الفتح” ولّدت صدمة لدى حلفائهما.