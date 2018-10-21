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المفوضية تعلن النتائج النهائية للإنتخابات البرلمانية الكردية

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان عن النتائج النهائية للإنتخابات البرلمانية التي جرت في الثلاثين من شهر أيلول الماضي.

وقال رئيس المفوضية، هندرين محمد، في مؤتمر صحفي مساء اليوم 20 تشرين الاول 2018 إن الحزب الديمقراطي الكردستاني حصل على 45 مقعدا والاتحاد الوطني 21 مقعدا وحركة التغيير 12 مقعدا والجيل الجديد 8 مقاعد والجماعة الاسلامية 6 مقاعد ونحو الاصلاح على 5 مقاعد والحزب الشيوعي مقعد واحد.

وأعلنت المفوضية في الرابع من الشهر الجاري، النتائج الاولية للإنتخابات الكردية التي جرت في الثلاثين من شهر أيلول الماضي، فيما بقيت نسبة 15% من الصناديق التي طعنت بها الاحزاب السياسية.

وقال رئيس المفوضية هندرين محمد خلال المؤتمر الصحفي، انه تم تقديم 1045 شكوى وبالانتهاء من حسم الشكاوى ستعلن المفوضية عن النتائج النهائية.

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