المفوضية تعلن فوز الديمقراطي الكوردستاني بالمركز الاول: النتائج قابلة للطعن

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان يوم الاحد النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية ايلول الماضي.

وتصدر النتائج النهائية الرسمية الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال رئيس المفوضية هندرين محمد في مؤتمر صحفي مشترك مع باقي اعضاء مجلس المفوضية انه “تمت المصادق على نتائج الانتخابات”، مردفا بالقول ان تلك النتائج قابلة للطعن بعد اعلانها في جريدة الوقائع الرسمية”.

وقال المؤتمرون ان الاتحاد الوطني الكوردستاني تحصل على 21 مقعدا، وتحالف “نحو الاصلاح” 5 مقاعد، وتحالف “سردم” او العصر على 3 مقاعد.

واضاف اعضاء مجلس المفوضية ان كتلة “آزادي” تحصل على مقعد واحد، والديمقراطي الكوردستاني على 45 مقعدا، والجماعة الاسلامية الكوردستانية على 7 مقاعد.

وتابعوا ان قائمة الرافدين حصلت على مقعد واحد، والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري، مقعد واحد، وتحالف الاتحاد القومي، على ثلاثة مقاعد، وحصل حزب التنمية على مقعدين، وقائمة الشعب على مقعد واحد، وقائمة الاصلاح التركماني على مقعد واحد، والجبهة التركمانية على مقعد واحد، والكيان الارمني على مقعد واحد.