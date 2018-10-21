المنتجات النفطية تعلن عن خطتها السنوية لدعم القطاع الزراعي بنينوى

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، السبت، عن خطتها السنوية لدعم القطاع الزراعي في محافظة نينوى، لافتة إلى تخصص مليوني لتر من زيت الوقود (الكاز) لمزارعي نينوى.

وقال مدير عام الشركة، كاظم مسير ياسين، في بيان إن “شركة توزيع المنتجات النفطية أعلنت عن خطتها السنوية لتجهيز مزارعي محافظة نينوى بحصصهم من منتوج زيت الغاز الخاصة بموسم الحصاد / ٢٠١٨ والبالغة ما يقارب من (٢) مليون لتر، يأتي ذلك في اطار دعم القطاع الزراعي في المحافظة فيما بينت الشركة ان التجهيز مسبوق باجراءات الكشف الموقعي لتحديد حصص الفلاحين”.

وأكد ياسين، أن “الشركة مستمرة بتجهيز المزارعين في محافظة نينوى بمنتوج زيت الغاز من خلال هيأة التجهيز التابعة لها وبالسعر الرسمي المدعوم البالغ ٤٠٠ دينار / لتر”، مشيرا إلى أن “هذا الاجراء يأتي في اطار الخطة الزراعية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة عبر مديريتها في نينوى”.

وبين، أن “هذا الإجراء يتم بعد إجراء الكشف الموقعي من قبل لجان خاصة لهذا الغرض، لتحديد الحصة المطلوبة وإكمال الإجراءات اللازمة”.

من جانبه، أوضح مدير هيئة التجهيز في شركة التوزيع إحسان موسى، أنه “تم تخيير المزارعين بتجهيزهم حسب المساحة المزروعة أو إعتماداً على الآليات والمضخات والساحبات الزراعية”، مضيفاً أن “الشركة تسعى جاهدة لدعم القطاع الزراعي لأجل النهوض بواقعه حسب الإمكانيات المتاحة”.