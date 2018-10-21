النتائج النهائية لانتخابات إقليم كردستان النيابية، والتي كشفت عن تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشكل كبير، على منافسيه.

وكشف مصدر مسؤول في الإقليم، في حديث لـ (بغداد اليوم)، عن النتائج التي جاءت وفق التالي:

الحزب الديمقراطي 738698 45 مقعدا

الاتحاد الوطني 35053 21 مقعدا

حركة التغيير 200590 12 مقعدا

الجيل الجديد 138521 8 مقاعد

نحو الاصلاح 84000 5 مقاعد

الجماعة الاسلامية 117327 7 مقاعد

سردم العصر 16539 مقعد واحد

الحزب الشيوعي 8687 مقعد واحد

التركمان 5 مقاعد

الكلدان مقعد واحد

المجلس السرياني مقعد واحد

الرافدين مقعد واحد

اتحاد المسيحيين مقعد واحد

الكيان الارمني مقعد واحد

وكانت المفوضية العليا للانتخابات في اقليم كردستان، أعلنت الاثنين (1 تشرين الأول 2018) أنها ستنشر نتائج انتخابات برلمان الإقليم، بعد حسم جميع الشكاوى المقدمة لها.