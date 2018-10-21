Posted on by

النجيفي يكشف عن “صفحة صراع ثالثة” تواجه الحكومة العراقية

كشف محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي، اليوم السبت، عن “صفحة صراع ثالثة” ستواجه الحكومة العراقية.

وقال النجيفي في تغريدة “في عراق ما بعد ٢٠٠٣ وبعد ان طويت صفحة الفوضى الخلاقة وصفحة بناء الكيانات الموازية للدولة كمافيات الفساد والسلاح خارج الدولة والدولة العميقة، ستواجه الحكومة القادمة الصفحة الثالثة بصراعها من اجل البقاء بين الدولة وتلك الكيانات الموازية”.

وتنبئ المسودة الأولية للتشكيلة الحكومية التي يُتوقّع أن يقدمها عادل عبد المهدي خلال الايام القليلة المقبلة، بأن “الكابينة” الجديدة لن تخرج عن النسق الذي ساد في الأعوام الماضية، مع سيطرة هذه المرة لـ”سائرون” و”الفتح” ولّدت صدمة لدى حلفائهما.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close