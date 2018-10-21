النجيفي يكشف عن “صفحة صراع ثالثة” تواجه الحكومة العراقية

كشف محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي، اليوم السبت، عن “صفحة صراع ثالثة” ستواجه الحكومة العراقية.

وقال النجيفي في تغريدة “في عراق ما بعد ٢٠٠٣ وبعد ان طويت صفحة الفوضى الخلاقة وصفحة بناء الكيانات الموازية للدولة كمافيات الفساد والسلاح خارج الدولة والدولة العميقة، ستواجه الحكومة القادمة الصفحة الثالثة بصراعها من اجل البقاء بين الدولة وتلك الكيانات الموازية”.

وتنبئ المسودة الأولية للتشكيلة الحكومية التي يُتوقّع أن يقدمها عادل عبد المهدي خلال الايام القليلة المقبلة، بأن “الكابينة” الجديدة لن تخرج عن النسق الذي ساد في الأعوام الماضية، مع سيطرة هذه المرة لـ”سائرون” و”الفتح” ولّدت صدمة لدى حلفائهما.