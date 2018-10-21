اهالي منطقة يتسلمون “علف حيوانات” بدلا من الطحين ويطالبون الحكومة العراقية بالتدخل

شكا سكان محليون في قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين ذات الغالبية السنية يوم السبت من تسلمهم نوعيه وصوفوها بانها “رديئة” من الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية.

وبحسب السكان فان وكلاء البطاقة التموينية قاموا بتوزيع نوعية رديئة لا تصلح للاستخدام البشري من مادة الطحين في مناطق الساحل الايسر لقضاء الشرقاط للشهر الثاني على التوالي ضمن حصة تشرين الاول الحالي.

وحمل السكان مركز توزيع الشرقاط والشركة العامة لتجارة المواد التموينية فرع صلاح الدين مسؤولية ذلك وحمل اخرون مطحنة ( الحميدية) في كركوك المسؤولية تجاه القضية.

ورفض الكثير من السكان تسلم حصة هذا الشهر ليقدم اخرون حصتهم من الطحين كعلف لحيواناتهم نتيجة عدم قدرتهم على استخدامها في غذائهم.

يذكر أن سعر كيس الطحين بالقضاء قد وصل إلى أكثر من ٣٠ الف دينار نتيجة هذا الأمر.