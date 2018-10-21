بارزاني: حكومة كوردستان نسقت مع دول أوربية لإنتاج اعمال سينمائية

أعلن رئيس وزراء اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم السبت عن تنسيق حكومة الاقليم مع دول اوربية لإنتاج افلام كوردية.

وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي في كلمة القاها بدلا من بارزاني في المؤتمر الدولي السادس للفيلم المنعقد في محافظة دهوك، ان وزارة الثقافة والشباب في كوردستان نسقت مع دول مثل اوكرانيا والمانيا وفرنسا لانتاج اعمال سينمائية كوردية”.

واضاف ان “حكومة اقليم كوردستان تولي اهمية للأعمال السينمائية ورغم الازمة الاقتصادية في عام 2014 الا اننا استمرينا في انتاج الاعمال السينمائية رغم انها لم تكن بمستوى الطموح”.

ودعا دزيي وزارة الثقافة والشباب وباقي المؤسسات المعنية الى التعاون مع القطاع الخاص وان يكون له دور في العمل السينمائي.

ودعا الى التعاون والتنسيق بين السينما الكوردستانية والعالمية.