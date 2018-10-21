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بالوثائق.. أسماء النواب الفائزين عن حزب بارزاني بمقعد في برلمان الاقليم

 قائمة باسماء النواب الفائزين عن الحزب الديمقراطي بمقعد في برلمان اقليم كردستان.

وتظهر القائمة أسماء النواب الـ 45 الذين فازوا عن الديمقراطي الكردستاني، وفق ما أعلنت مفوضية الانتخابات في الإقليم، مساء يوم السبت.

النتائج النهائية لانتخابات إقليم كردستان النيابية، والتي كشفت عن تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشكل كبير، على منافسيه.

وكشف مصدر مسؤول في الإقليم، في حديث  عن النتائج التي جاءت وفق التالي:

الحزب الديمقراطي                                   738698                         45 مقعدا

الاتحاد الوطني                                        35053                           21 مقعدا

حركة التغيير                                         200590                           12 مقعدا

الجيل الجديد                                          138521                           8 مقاعد

نحو الاصلاح                                         84000                             5 مقاعد

الجماعة الاسلامية                                   117327                            7 مقاعد

سردم  العصر                                        16539                            مقعد واحد

الحزب الشيوعي                                     8687                              مقعد واحد

التركمان                                                                                     5 مقاعد

الكلدان                                                                                      مقعد واحد

المجلس السرياني                                                                          مقعد واحد

الرافدين                                                                                    مقعد واحد

اتحاد المسيحيين                                                                            مقعد واحد

وكانت المفوضية العليا للانتخابات في اقليم كردستان، أعلنت الاثنين (1 تشرين الأول 2018) أنها ستنشر نتائج انتخابات برلمان الإقليم، بعد حسم جميع الشكاوى المقدمة لها

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