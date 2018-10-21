بالوثيقة.. مصرف الرافدين يوافق على إعادة فتح أحد فروعه المدمرة في ديالى

وافق مصرف الرافدين على اعادة فتح فرع المصرف في ناحية جلولاء بمحافظة ديالى، في بناية بديلة “مستأجرة”، بعد تدمير البناية السابقة، عقب سيطرة تنظيم داعش على الناحية في حزيران 2014.

وقال النائب مضر معن الكروي في كتاب رسمي وجهه الى مدير عام الادارة العامة لمصرف الرافدين، إن “الدوائر في ناحية جلولاء بمحافظة ديالى، تستلم رواتبها من مصرف ناحية مندلي التي تبعد عنها 200 كم، إضافة الى خطورة الطريق، وذلك بسبب تعرض بناية مصرف جلولاء للتدمير بسبب دخول تنظيم داعش الى الناحية في 2014″، طالبا من مصرف الرافدين “الموافقة على اعادة افتتاح فرعه في جلولاء ببناية تم استئجارها لهذا الغرض”.

وتظهر نسخة من الكتاب، موافقة مدير عام الادارة العامة لمصرف الرافدين على الطلب، فيما وجه باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.