بغداد تحمل المالية عدم تعيين أربعة الاف من المحاضرين والملاكات التدريسية

اكد محافظ بغداد عطوان العطواني، اليوم السبت، ان امتناع وزارة المالية من صرف التخصيصات لأربعة الاف درجة وظيفية، أخّر تعيين المحاضرين والملاكات التدريسية.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي ان “المحافظ وخلال زيارته لمديرية تربية الرصافة الثانية بحث مع مدير عام التربية قاسم العكيلي جملة من القضايا مع حلول العام الدراسي الجديد وخصوصا قلة الابنية المدرسية والتخصيصات المالية بعد تطبيق المادة 45 ونقل الصلاحيات والوظائف الى المحافظات، فضلا عن بحث مجموعة من المتطلبات واحتياجات المديرية”.

وعبر العطواني عن اسفه “الشديد لعدم حصول المحافظة على الموازنة الأستثمارية لهذه المديريات وبالتالي اصبحت المحافظة والمديريات عاجزة عن تقديم الخدمة الحقيقية وكل ما تحتاجه العملية التربوية من متطلبات وخاصة تنفيذ مشاريع الابنية المدارسية التي تحتاجها هذه المديرية وباقي المديريات الاخرى”.

واشار المحافظ الى “مشكلة اخرى هي حركة الملاكات والتعيينات حيث لم نتمكن لحد الان من تعيين ملاكات تربوية جديدة بسبب عدم موافقة وزارة المالية على اطلاق التخصيصات المالية لأربعة الاف درجة وظيفية كان من المؤمل الاستفادة منها بتعيين كوادر تدريسية والمحاضرين لسد النقص الحاصل بالملاك”، لافتا الى ان “هناك شريحة مهمة قدمت خدمة كبيرة وهم المحاضرين وخصوصا الذين لديهم خدمة اكثر من خمس سنوات، ومن الواجب علينا ان نجد لهم فرصة عمل مقابل خدماتهم”.

واشار الى “مشكلة أخرى ظهرت لنا وهي التقاطعات والخلافات مع وزارة التربية، فتارة تنقل الصلاحيات الى المحافظات وتارة اخرى ترجع الى الوزارة ونحن نعاني من هذا الخصوص، الأمر الذي يؤدي إلى تخبط في الإدارة والتوجيه”.