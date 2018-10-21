تطورات الحالة المطرية المتوقعة في عموم المدن طبقا لخرائط الطقس

تشیر خرائط الطقس إلى استمرار التقلبات الجوية وتحسن في فرص الامطار على مناطق واسعة من البلاد خلال الليلة واليومين المقبلين .

وقال المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية في فيسبوك اليوم 20 تشرين الاول 2018 إن هناك “سحبا ركامية الآن تقترب من مدينة الانبار والسماوة وشمال ذي قار وبادية الجنوب مصحوبة بزخات أمطار خفيفة ونشاط للرياح السطحية” .

وأضاف أن “الامطار هذه الليلة ولغاية صباح يوم غد الاحد تشمل عموم مناطق شمال البلاد، حيث تمتاز بالغزارة في بعض مناطق مدينة الموصل كذلك تشمل مناطق عديدة من مدن الفرات الاوسط والمنطقة الوسطى ومنها العاصمة بغداد وديالى وواسط وميسان وهي بالمجمل خفيفة الشدة (رغم ان المفاجئات في بعض الاماكن واردة )”.

وبشأن توقعات الامطار لنهار وليل يوم غد الاحد، قال المتنبئ الجوي إنه “مع ساعات شروق شمس يوم الاحد هنالك فرصة لزخات من الامطار الرعدية على مدينة الموصل إضافة الى زخات من الامطار الرعدية الخفيفة على اغلب مناطق الشمال والوسطى وبادية النجف وواسط وصلاح الدين والعاصمة وميسان”.

وأوضح أن “فرص الأمطار تستمر على المناطق المذكورة اعلاه مع بعض الغزارة على فترات ورياح هابطة مثيرة للغبار احيانا” .

وتابع عطية أنه “وتدريجيا خلال ساعات مابعد ظهر يوم الاحد متوقع ان تشتد الفعاليات الجوية في عموم المدن، مضيفا أن “مضخة البحر الاحمر شغالة تماما”، حسب تعبيره.

وأضاف أن “هطول الامطار يبدأ في البصرة وذي قار خلال ساعات العصر ويكون خفيف الشدة ويشتد خلال ساعات الليل في البصرة وميسان وذي قار وتخف شدته في باقي المناطق حيث تتركز غزارة الحالة ليلا على الجنوب مع استمرارها في باقي المناطق بشكل متفاوت”، مشيرا إلى أن المناطق الاقل امطارا يوم غد هي غرب الانبار” .

وأوضح المتنبئ الجوي أنه “يجب الحذر من السيول وطفح الشوارع الناتجة عن غزارة زخات الامطار احيانا في بعض مناطق ديالى وصلاح الدين وشمال شرق العاصمة بغداد والسليمانية وأربيل والموصل وشمال شرق ذي قار ومناطق من كركوك وشمال البصرة وميسان وواسط”.