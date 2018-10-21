تعرف على أبرز الخاسرين في انتخابات اقليم كوردستان وعلى “المفاجئة”

منيت حركة التغيير الكوردية بخسارة “كبيرة” في الانتخابات البرلمانية بدورتها التشريعية الخامسة في إقليم كوردستان.

والحركة اسسها السياسي الكوردي الراحل نوشيروان مصطفى في محافظة السليمانية بعد استقالته عن الاتحاد الوطني الكوردستاني في عام 2009.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الساعة الاولى من صباح اليوم الاحد نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في نهاية شهر ايلول الماضي اذ تصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني المركز الاول بـ45 مقعدا، وتلاه الاتحاد الوطني بـ21 مقعدا بالمركز الثاني، وبعدهما التغيير بـ12 مقعدا في المركز الثالث.

وكانت الحركة قد تحصلت في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية في دورتها الرابعة على 24 مقعدا.

ووفق النتائج المعلنة فان الحركة قد خسرت في هذه الانتخابات نصف المقاعد التي حصلت عليها في الانتخابات الماضية.

والمفاجئة التي حصلت بهذه الانتخابات فوز حراك “الجيل الجديد” الذي تأسس حديثا والذي يتزعمه رجل الاعمال شاسوار عبد الواحد بـ 8 مقاعد.