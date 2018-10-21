تعرف على قائمة المرشحين الأكثر حصولاً على الأصوات في انتخابات كردستان

حصلت (بغداد اليوم)، ليل السبت- الاحد، على قائمة بالحاصلين على اعلى الأصوات، في الانتخابات النيابية في إقليم كردستان.

وضمت القائمة قوباد طالباني، نجل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، الذي ترشح عن الاتحاد الوطني الكردستاني، بـ (182 ألف و551 صوت).

وفي المرتبة الثانية، حل شاسوار عبد الواحد، رئيس قائمة الجيل الجديد، بـ (106 ألف و289 صوت).

وفي المرتبة الثالثة، جاء المرشح عن حركة التغيير، علي حمه صالح، بـ (91 ألف و934 صوت).

أما في المركز الرابع، فقد حل المرشح هيمن هورامي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بـ (47 ألف و436 صوت)، متقدماً على المرشح سوران عمر، عن الجماعة الإسلامية الذي حل بالمركز الخامس، بحصوله على (42 ألف و459 صوت).

أما المركز السادس، فكان من نصيب المرشح شيركو جودت، عن قائمة نحو الإصلاح، حيث حصل على (11 ألف صوت).

وكانت مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان، قد أعلنت، منتصف ليل السبت- الاحد، عن النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي جاءت وفق التالي:

الحزب الديمقراطي 738698 45 مقعدا

الاتحاد الوطني 35053 21 مقعدا

حركة التغيير 200590 12 مقعدا

الجيل الجديد 138521 8 مقاعد

نحو الاصلاح 84000 5 مقاعد

الجماعة الاسلامية 117327 7 مقاعد

سردم العصر 16539 مقعد واحد

الحزب الشيوعي 8687 مقعد واحد

التركمان 5 مقاعد

الكلدان مقعد واحد

المجلس السرياني مقعد واحد

الرافدين مقعد واحد

اتحاد المسيحيين مقعد واحد

وكانت المفوضية العليا للانتخابات في اقليم كردستان، أعلنت الاثنين (1 تشرين الأول 2018) أنها ستنشر نتائج انتخابات برلمان الإقليم، بعد حسم جميع الشكاوى المقدمة لها