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تعرف على كمية الامطار الغزيرة التي تساقطت على مدن كوردستان

اعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، عن كمية الأمطار التي هطلت في الاقليم، حتى الساعة الـ 3 من عصر اليوم الاحد.
وذكرت المديرية في منشور على حسابها بفيسوك ان أعلى كمية من الأمطار هطلت في بيرمام، وبلغت 10.6 ملم، فيما سجل قضاء دوكان، أقل كمية، بهطول 0.4 ملم.
وبلغت كمية الأمطار، حسب بيان المديرية كما التالي:
بيرمام 10.6 ملم
سميلان 10.2 ملم
دهوك 9.8 ملم
ميركسور 9.8 ملم
شاريا 9.0 ملم
شمك 9.0 ملم
زاخو 7.7 ملم
دينارته 6.4 ملم
آميدي 5.2 ملم
آكري 4.2 ملم
أربيل 3.9 ملم
سيدكان 2.8 ملم
حاج عمران 1.6 ملم
بارزان 1.4 ملم
رواندز 1.2 ملم
كاني ماسي 0.8 ملم
دوكان 0.4 ملم

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