رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدرالعبادي: ان عمل قواتنا الامنيةوالعسكرية هو من اجل امن المواطن

اكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي ان عمل قواتنا الامنية والعسكرية هو من اجل امن المواطن، مبينا ان المرحلة المقبلة فيها تحديات كبيرة .

جاء ذلك خلال زيارة سيادته الى الفرقة الخاصة واجتماعه بقياداتها، حيث اشاد بدور الفرقة في قتال الدواعش واستقرار الامن في بغداد،

واضاف سيادته: لقد قاتلتم داعش في صلاح الدين وجبال مكحول وتكريت وحققتم الانتصار .

واشار الدكتور العبادي الى اهمية المرحلة المقبلة وتحدياتها لوجود تهديد من خلايا ارهابية من داخل سوريا، مبينا اننا حققنا الانتصار على الارهاب في العراق ولكنه مازال في سوريا ويجب ان نقضي عليه .

وذكر سيادته ان الارهاب يريد ان ينفذ من اي ثغرة وعلينا ان لا نسمح بذلك وان نكون في حيطة وحذر من محاولاته لإحباطها والقضاء عليه .



المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء

20- تشرين الاول-2018