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شركات الصرافة ترفض قرارا للبنك المركزي العراقي

عقدت المؤسسة الخدمية لشركات الصرافة يوم السبت ندوة نقاشية حول قرار البنك المركزي العراقي القاضي بدمج شركات الصرافة.

وعقدت الندوة مساء اليوم على قاعة في فندق بابل وسط العاصمة بغداد بمشاركة متخصصين بالمجال المالي والاقتصادي واصحاب شركات الصرافة.

وعبر اصحاب شركات الصرافة خلال الندوة عن رفضهم قرار البنك المركزي القاضي بدمج ١٠ شركات بشركة واحدة لغرض السيطرة على عمل تلك الشركات ومراقبتها.

وكان البنك المركزي العراقي قد دعا منتصف شهر تشرين الاول الجاري شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبيـة الى الاندماج لتكوين مؤسسـة صيرفية واحدة مستندا بذلك الى قانون الشركات رقـم (21) لسنـة 1997 المعدل.

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