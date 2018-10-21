صحة الكرخ : تهيىء (12) مفرزة طبية لاستقبال أربعينية الأمام الحسين (ع)

أعدت دائرة صحة بغداد الكرخ خطة طوارى طبية بمناسبة أربعينية الأمام الحسين ( ع ) لمواجهة الحالات الطارئة و تقديم أفضل الخدمات الطبية و الصحية و العلاجية للمواطنين بالتنسيق مع الجهات الساندة الأخرى .

و بين مدير عام دائرة صحة بغداد / الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) أن دائرته أعدت خطة طوارئ طبية بمناسبة هذه الذكرى الأليمة حيث اتخذت كافة الإجراءات الصحية اللازمة لذلك مشيرا أن الخطة تشمل تهيئة مستشفيات الكرخ كافة و تهيئة ردهات الطوارئ و تهيئة سيارات الإسعاف فيها و تجهيزها بالخزين المناسب لإدامة العمل فيها مع تهيئة فريق طبي من اختصاصات مختلفة من مستشفى اليرموك التعليمي يكون جاهز لإرساله إلى صحة كربلاء المقدسة و فتح مفارز طبية من القطاعات الصحية و التي بلغ عددها (12) مفرزة و تكون مهيئة قبل خمسة أيام من يوم الزيارة و تقوم مستشفى أطفال الكاظمية بفتح ردهة طوارئ و توفير المستلزمات الطبية فيها مع تهيئة غرفة العمليات في الدائرة للعمل على مدار (24) ساعة فضلا عن تكثيف إعمال الرقابة الصحية حيث تقوم فرق صحية متخصصة بمراقبة المواكب و الاطعمة و الشراب المقدم للزائرين بالإضافة الى توزيع فولدرات صحية لتجنب الاصابة بالامراض و العدوى خلال أيام الزيارة .

اعلام صحة الكرخ