ترجمة: حامد أحمد

دراسة: تدخين سيكارة واحدة باليوم تلحق ضرراً كبيراً بصحتك

التخلّي عن التدخين بشكل كلّي شيء جيد وهدف نبيل، ولكن مجرد تقليل كمية السكائر التي تتناولها، بدلاً من الإقلاع عنها نهائياً هذا لايعني بأنه سيكون له مردود صحي عليك كما تتوقع، عندما يتعلق الأمر بمخاطر تناول التبغ على الإنسان حتى لو كانت بتدخين سيكارة واحدة باليوم .

وأظهر بحث جديد نشر هذا الأسبوع في صحيفة BMJ الطبية، بأن تقليل معدل التدخين قد لايحسّن من صحة الفرد كما يعتقد كثير من الناس. وتوكد هذه الدراسة، بأن تدخين سيكارة واحدة باليوم فقط، تحمل مايقارب 50% من الخطر المضاعف لتطور أمراض القلب والجلطة المترتبة على تدخين 20 سيكارة باليوم . إنه بحث جديد يتعارض مع ما اعتقده كثير من الناس سابقاً في أن تدخين عدد أقل من السكائر من شأنه أن يقلل من المخاطر المتوقعة على صحتهم .وللتحقق من تأثيرات تدخين سيكارة واحدة باليوم، راجع الباحثون من معهد السرطان في جامعة كلية لندن النظر في 141 دراسة سابقة، بحثت في خطر التعرض لسكتة قلبية ومرض القلب المصاحب لتدخين سيكارة واحدة أو خمس أو 20 سيكارة باليوم . أظهرت استنتاجاتهم، بأن الرجال الذين يدخّنون سيكارة واحدة باليوم، تتضاعف لديهم خطورة الإصابة بأمراض القلب بنسبة 46% وخطورة الإصابة بالجلطة بنسبة 25% مقارنة مع أقرانهم من غير المدخنين. أما بالنسبة للنساء، فكانت النتائج أعلى بكثير، حيث تتضاعف لديهن خطورة الإصابة بأمراض القلب بنسبة 57% وخطورة الإصابة بالجلطة بنسبة 31% مقارنة مع أقرانهن من غير المدخّنات . تؤكد نتائج الدراسة، أنه من أجل التخلص من مخاطر التدخين طويلة الأمد بشكل حقيقي، فإن تقليل معدل التدخين هو ليس بالحل الكاف، ولكن الإجراء الفعّال الوحيد هو بالإقلاع عنها نهائياً، وقال رئيس فريق الباحثين الطبيب، الان هاكشو، من جامعة كلية لندن “بالنسبة للأشخاص المدخّنين، فإن عليهم اللجوء الى أي مساعدة يمكنهم اتباعها للإقلاع عن التدخين حتى لو تضمن ذلك اللجوء الى استخدام السيكارة الالكترونية، اذا كانت تساعدهم للتوصل الى الاقلاع عن التدخين بشكل كامل .”

عن موقع ABC News