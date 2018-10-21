ضبط سيارتين مخبأتين داخل حاوية في ميناء ام قصر الشمالي

اعلنت الهيأة العامة للكمارك، اليوم الاحد، ضبط سيارتين “دون الموديل” مخفيتان في حاوية بميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة.

وقال قسم الاعلام في الهيأة في بيان، إن “مركز كمرك ام قصر الشمالي في محافظة البصرة وبالتعاون مع شرطة الكمارك والاستخبارات تمكن، اليوم، من كشف وضبط سيارتين دون الموديل مخفية في حاوية”.

وأضاف البيان، أن “السيارتين احيلتا الى الجهات المختصة لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها”، مشيرا الى “افشال رجال الكمارك، في اوقات سابقة، حالات متكررة لمحاولات تهريب سيارات بنفس الطريقة، في المنافذ الحدودية، وتم احالتها للجهات المختصة لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها”.