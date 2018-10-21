قائد شرطة ذي قار يوجه بتنفيذ خطة لحماية الأحياء السكنية

وجه قائد شرطة ذي قار، اللواء حسن سلمان داخل الزيدي، السبت، بالمباشرة بتنفيذ خطة لحماية الأحياء السكنية اثناء توجه أغلب المواطنين لأداء الزيارة الأربعينية.

وذكر بيان أورده المكتب الإعلامي لقائد شرطة ذي قار، أن “اللواء حسن سلمان داخل الزيدي، أصدر أمراً بالمباشرة بتنفيذ المرحلة الثالثة من الخطة الأمنية المركزية والمتضمنة تسيير الدوريات الآلية والراجلة على مدار الساعة لتوفير الحماية للأحياء السكنية، في إطار الأمن الوقائي ومتابعة تنفيذ خطة حماية الأمن المناطقي في الأحياء السكنية وخطة ‏مكافحة السرقات ومنع الجريمة قبل وقوعها”.

وأضاف البيان، أن “المرحلة الثالثة، جاءت بالتزامن مع قرب انتهاء المرحلة الثانية من خطة شهري محرم وصفر الأمنية”، وذلك تحسبا لقيام العناصر المجرمة والمنحرفة بتعكير صفو الأمن واستغلال خلوا تلك المنازل من شاغليها اثناء توجههم لأداء زيارة العشرين من صفر المظفر، بذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)”.

ولفت البيان، إلى أن “قسم مكافحة الاجرام ومراكز الشرطة تشترك في هذه الخطة، من خلال تسيير دوريات مشتركة وبإسناد من أفواج الطوارئ والسرايا والأجهزة الأمنية الأخرى”.

يذكر أن شرطة ذي قار، أطلقت خطة أمنية متكاملة تنفذ بأربع مراحل، الأولى الخاصة بمراسم عاشوراء، والثانية الخاصة بتأمين الحماية وتقديم الخدمات للزائرين السائرين على الاقدام وبواسطة السيارات من المواطنين العراقيين والعرب والأجانب مرورا بالمحافظة نحو كربلاء، والثالثة المتعلقة بالأمن الوقائي وحماية المساكن للحد من الجريمة قبل وقوعها، والرابعة تأمين حماية الزائرين اثناء عودتهم إلى مناطقهم بعد أداء مراسم الزيارة وانتهاء المناسبة.