قائممقام سنجار متهما تركيا بتغذية الإرهاب: داعش عاود نشاطه في القضاء

اكد قائممقام قضاء سنجار وكالة محما خليل، الاحد، ان القضاء بحاجة الى مزيد من الدعم الامني وتعزيز تواجد القوات من مختلف الصنوف، بسبب ارتفاع نشاط المجاميع الارهابية العائدة من سورية، مبيناً ان “داعش” يتغذى من تركيا التي تواصل انتهاك سيادة العراق بحجة قصف حزب العمال الكردستاني.

وقال خليل في تصريح ان “قضاء سنجار يشهد خروق في امنية بسبب وجود بعض الخلايا النائمة، حيث نمتلك معلومات عن تحرك داعش بين سورية والعراق لاعادة نشاطة في تلك مناطقنا”، مشيرا إلى أن “سنجار بحاجة الى ضربات استباقية وتكثيف للجهد الاستخباري والامني في تلك عموم مناطقه خاصة في جنوب سنجار والبعاج”.

وأضاف، أن “تنظيم داعش الارهابي يتغذى من تركيا، بالاضافة الى ان اردوغان يهدد سنجار وينتهك سيادة العراق بحجة قصف حزب العمال الكردستاني المرفوض وجوده في تلك المناطق”.

وأوضح خليل، أن “سنجار تحتوي على مخلفات كبيرة لداعش من عبوات واجسام غريبة ينبغي تنفيذ حملة كبيرة لازالتها، وبالتالي على الحكومة تمشيط المنطقة جيدا للقضاء على الخلايا النائمة ورفع مخلفاتهم وابعاد الخطر التركي عن مناطق شمال العراق”. انتهى