مصدر يكشف عن شروط حزب طالباني على عبد المهدي للمشاركة في الحكومة

كشف مصدر كردي، اليوم السبت، أن الاتحاد الوطني الكردستاني طالب رئيس الوزراء المكلف بالحصول على وزارة ورئاسة هيئة مستقلة في الحكومة الجديدة.

وقال المصدر، في حديث إن “الكرد قدموا طلباتهم لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بشكل منفرد وهي تخص وجهة نظر كل حزب ورؤيته للمرحلة المقبلة، ولم يقدموا ورقة كردية كما كان معمول في كل الحكومات السابقة”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه “من المرجح ان يحصل الاتحاد الوطني الكردستاني على وزارة العدل او الهجرة والمهجرين في الحكومة الجديدة بالإضافة لرئاسة هيئة مستقلة.

وأشار المصدر، الى أن “حزب الاتحاد الوطني طالب رئيس الوزراء المكلف بتطبيع الاوضاع في محافظة كركوك من الناحية الادارية والامنية وقدم هذا الشرط ضمن ورقة الحزب لرئيس الوزراء المكلف”.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف، أعلن في (17 تشرين الأول 2018)، عزم عادل عبد المهدي، تقديم كابينته الوزارية مع المنهاج الوزاري الأسبوع الجاري، لافتاً إلى أن عبد المهدي يجري اتصالاته المطلوبة مع رئاسة البرلمان وقيادات الكتل السياسية لتحديد اليوم المناسب لتقديم أسماء تشكيلته الوزارية.

وكان عبد المهدي قد أطلق موقعًا إلكترونيًا للترشيح للوزارات، استمر لمدة 48 ساعة، وأغلق الموقع عصر الخميس (11 تشرين الأول 2018).