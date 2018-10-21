مصدر يكشف موعد الإفراج عن DJ عيوش.. وجبة غداء ورطتها بمقتل تارة فارس!

كشف مصدر مطلع، الأحد، تفاصيل جديدة بشأن ملف اعتقال متعهدة موسيقى الحفلات الشهيرة “DJ عيوش”، على خلفية مقتل عارضة الأزياء تارة فارس.

وقال المصدر في حديث إن “الجهات الأمنية ستطلق سراح (DJ عيوش) خلال اليومين المقبلين، بعد أن تمت الاجراءات الرسمية بشأنها، إثر اعتقالها بشأن حادثة مقتل عارضة الأزياء تارة فارس”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن إسمه، إن “اعتقال عيوش جاء لثبوت وجود اتصالات جرت بينها وبين فارس قبل وقوع الحادث بفترة وجيزة، فضلا عن ورود اتصال من عيوش الى هاتف تارة بعد مقتلها مباشرة”.

وكشف المصدر، أن “اتفاقا كان قد جرى بين تارة فارس وعيوش على وجبة غداء قبل مقتلها”، مشيرا الى أن “كل تلك المقدمات دفعت الى اعتقال عيوش على الرغم من عدم وجود اتهام مباشر لها”.

ولفت المصدر، الى أن “اطلاق سراح سيتم فعلا خلال اليومين القادمين، بعد أن تم رفع اوراق التحقيق الخاصة بها الى قاضي التحقيق، التي لا تشير الى تورطها في الحادث”.

وكان مصدر امني قد كشف، الاربعاء 17 تشرين الاول 2018 ، تفاصيل القصة الكاملة لاعتقال، (DJعيوش) الصديقة المقربة من الموديل تارة فارس التي قتلها مسلحون في بغداد بتاريخ 27 ايلول الماضي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان “الموسيقية عيوش اُعتقلت في مطار بغداد الدولي اثناء محاولتها السفر لاحياء حفلة في احدى الدول العربية، بعد مقتل تارة فارس في منطقة كمب سارة بالعاصمة بغداد”.

وبين المصدر انه “تم التحقيق معها في المطار بعيداً عن قضية تارة فارس ومنعت من السفر آنذاك، لكن تم اخلاء سبيلها، بعدها تم توجيه استدعاء ثانٍ لها من قبل مديرية اجرام العلوية لغرض التحقيق وبعد الوصول تم توقيفها على ذمة التحقيق كون عيوش مقربة جداً من تارة”.

وفيما يتعلق بامكانية اطلاق سراحها قريباً من عدمه أكد المصدر ان “من الصعوبة اخراج الموقفين من السجن كون التحقيق بقضية مقتل تارة فارس لم ينتهي بعد”.

واعتقلت عيوش قبل ثلاثة اسابيع وتم توقيفها على ذمة التحقيق بالعاصمة بغداد، واشتهرت الدي جي عيوش بإحيائها الحفلات والأعراس في العراق.

وكشف مصدر مطلع، 16 تشرين الاول 2018، عن آخر نتائج التحقيق بمقتل الموديل ووصيفة ملكة جمال بغداد تارة فارس.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن “التحقيقات الجارية حول القضية لم تتوصل لمعرفة مكان الجناة الذين نفذوا الجريمة وما زالوا هاربين من وجه العدالة”.

واشار الى ان “الاجهزة المختصة حققت مع بعض معارف الضحية وما زالت تواصل التحقيقات للتوصل الى خيوط تطيح بالفاعلين”، مضيفاً أن “نتائج التحقيق النهائية ستعلن فور اكتماله”.

واطلق مسلحون يستقلون دراجة نارية، في 27 أيلول الماضي، النار على الموديل تارة فارس وهي بسيارتها، في بغداد، مما اسفر عن مقتلها في الحال، فيما أعلنت وزارة الداخلية تشكيل فريق للتحقيق في الحادثة.

وكان وزير الداخلية قاسم الاعرجي شخص، الثلاثاء، 9 تشرين الأول، 2018، المجموعة المتورطة بمقتل تارة فارس.

وقال الاعرجي في حديث متلفز، إن “قتلة تارة فارس هم انفسهم من قتلوا الشاب كرار نوشي”، مبينا أنهم ” ينتمون لمجموعة متشددة وسيتم عرض افرادها بعد القاء القبض عليهم”.