نائبة تطالب عبدالمهدي بإنصاف نينوى بالكابينة الحكومية

طالب النائبة عن محافظة نينوى بسمة بسيم، اليوم السبت، رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي بانصاف المحافظة بالكابينة الحكومية.

وذكرت بسيم في بيان لها، إنه يجب إنصاف محافظة نينوى واستثناء نوابها من الإجراءات دون المساس بقاعدة الإجماع العام بين الكتل بان المجرب لا يجرب، موضحةً أن نينوى لا يليق بها الظلام ولا ينبغي لكم أن تجعلوا الظلام عليها سرمدا.

وبينت أن نواب المحافظة والبالغ عددهم 24 نائبًا يطالبون رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي بمنح المحافظة وزراء في حكومته الجديدة كاستحقاق انتخابي، مشيرةً إلى أن جموعا كبيرة من أهالي نينوى زحفت من تحت الركام متوجهة نحو صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم معلقين آمالهم بنا.

وأكدت بسيم أن أهالي نينوى يضعون آمالهم على نوابهم لانقاذهم من الدمار والخراب، مبينةً أن نواب المحافظة ممنوعين من الترشح لأي منصب وزاري، والتي من خلالها ينصفون اهلهم وأبناء وطنهم وهذا مما يفقدنا واياهم الام صوب غد مشرق.