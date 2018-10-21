نائب عن المحور: وزارة الصحة من حصة القوى السنية ولن نتنازل

اكدت النائب عن تحالف المحور الوطني ابتسام الدرب، اليوم السبت، ان حقيبة وزارة الصحة في حكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي ستكون من نصيب المكون السني.

وقالت الدرب، في تصريح خاص إن “المكون السني لن يتنازل عن استحقاقاته في الحكومة المقبلة، والشخصيات التي سنقدمها قادرة على ادارة اي منصب وزاري”.

وأضافت الدرب، أن “حقيبة وزارة الصحة ستكون من نصيب أحد مرشحي القوى السنية في الحكومة المقبلة”.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف، أعلن في (17 تشرين الأول 2018)، عزم عادل عبد المهدي، تقديم كابينته الوزارية مع المنهاج الوزاري الأسبوع الجاري، لافتاً إلى أن عبد المهدي يجري اتصالاته المطلوبة مع رئاسة البرلمان وقيادات الكتل السياسية لتحديد اليوم المناسب لتقديم أسماء تشكيلته الوزارية.

وكان عبد المهدي قد أطلق موقعًا إلكترونيًا للترشيح للوزارات، استمر لمدة 48 ساعة، وأغلق الموقع عصر الخميس (11 تشرين الأول).