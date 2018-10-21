نائب يؤكد قرب مد خطوط مياه لتغذية 90% من سكان أبو الخصيب في البصرة

اكد النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، اليوم الاحد، قرب مد 3 خطوط لتزويد 90% من سكان مناطق قضاء ابو الخصيب، بالمياه الصالحة للشرب.

وقال عواد في بيان، إن “العمل مستمر في قضاء ابي الخصيب لربط جميع المناطق بماء البدعة عن طريق ايصال ثلاث خطوط ناقلة للمياه”، مبينا ان “تلك الخطوط ستساهم بتغذية مناطق عويسان وابو الجوزي والبهادرية”.

وأضاف النائب عن محافظة البصرة، أن “الخط الثاني يغذي مناطق باب طويل والمناطق المحيطة، بها فيما يغذي الخط الثالث محطة ابو فلوس”، موضحا انه “بعد الإنتهاء من ربط هذه الخطوط سيصل الماء لأكثر من ٩٠٪؜ من مناطق قضاء ابو الخصيب”.

وأشار، الى “استلام (٩٨٠ ) انبوب من مخازن مديرية ماء البصرة، وتم نقلها لأماكن العمل حيث تم الكشف على مسار الخط والتعارضات”، مشيرا الى ان “العمل سينفذ بالجهود الذاتية والمتطوعين، وسيتم الاستعانة بأليات الحشد الشعبي”.