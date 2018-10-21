نوري غافل الدليمي: لم ترشحني الكتل لمنصب وزير الدفاع

نفى اللواء نوري غافل الدليمي، السبت ، ترشيحه من قبل الكتل السياسية السنية لمنصب وزارة الدفاع في الحكومة العراقية الجديدة.

وقال الدليمي في تصريح صحفي ،انه “قدم عبر البوابة الالكترونية على الرغم من عدم ثقته بها”، مضيفا أن “تقسيم المناصب في العراق يخضع للمحاصصة الحزبية ولايعتمد على الكفاءة”.

وأضاف: “لقد فزت في الانتخابات البرلمانية الاخيرة كنائب في البرلمان العراقي، عن قائمة عابرون التي يرأسها قاسم الفهداوي (عابرون)، لكن جرى تبديل اسمي بمرشحة اخرى في مخالفة قانونية لنظام الكوتا”.

وأردف: “الان أنا شخصية مستقلة ولم يتم طرح اسمي من قبل الكتل السياسية والاحزاب السنية كمرشح لوزارة الدفاع ولم يتصل بي احد اطلاقا”.

وتحدثت عدد من وسائل الاعلام على أن الكتل السنية رشحت الضابط في الجيش العراقي السابق اللواء نوري غافل الدليمي لمنصب وزارة الدفاع.