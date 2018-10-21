(((( ياكتاب المقالات الشيعة كم؟ جمال خاشقجي قتل في البصرة على أيدي حشدكم المقدس ))))

بِسْم الله وبه نستعين…… ياسبحانة الله جمال خاشقجي اصبح شهيد الحرية انبرى له كل ساسة العالم واعلام العالم وحتى الشخصية المرموقة والرفيعة ابو علي الشيباني ههههه خصص له برامج وحسن نصرالله يقول حزب الله لم يقل كلمته بشأن اختفاء الخاشقجي هههههه؟؟؟؟ طيب من هو جمال خاشقجي ولماذا هذا الاهتمام؟هل لانه ليس من أصول عربية هو تركي الأصل لان العربي رخيص أرخص من اي سلعة رخيصة.اليس جمال خاشقجي هو مستشار بندر رءيس جهاز المخابرات السعودي اليس جمال خاشقجي كان واحد من اهم اْبواق الأنظمة السعودية السابقة اليس جمال خاشقجي هو الصديق الحميم والمقرب لشيخ الإرهابيين اسامة بن لادن والشخص الوحيد الذي كان يلتقيه ويجري معه لقاءات تلفزيونية . طيب قناة العالم والمنار والكوثر والميادين والجزيرة وبقية القنوات الإيرانية لماذ استقتلت للدفاع عن اختفاء ومقتل جمال خاشقجي ثم ما هذه الحمية والغيرة والحزن على جمال خاشقجي من قبل كتاب المقالات الشيعة كانما جمال خاشقجي هو مستشار علي خامناءي وليس شخص سعودي؟؟ وهل قتل وإخفاء و اغتيال المعارضين للانظمة الشمولية شيء جديد!!!!! راح اسءل كتاب المقالات الشيعة اولاد علي خامناءي الغير شرعيين يعني النغولة منهم كم معارض كوردي وأحوازي عربي شيعي خطفه نظام ولي الفقيه في الخارج وتم قتلهم ؟؟؟اذا كُنتُم رجال من ظهر أبهاتكم يعني أمهاتكم ما مزاغلات تجيبون بمقال لان لدي عشرات الأسماء تم تصفيتهم من قبل مخابرات علي خامناءي في امريكا وكندا اوربا .راح اذكر أنزه واثقف وأشرف شخصية كوردية قتله النظام الإيراني الذي لأيمت للإسلام قد انملة فقط اسمه هو الشهيد ( قاسملو ) هذا الانسان له معزة خاصة في قلبي قتله الخنازير اولاد الخنازير ومءات من المعارضين تمت تصفيتهم ،لكن هل سمعتم بهذه الضجة الإعلامية العالمية وجمال خاشقجي لا يملك حتى الجنسية الامريكية او البريطانية لنقول انه مواطن اجنبي؟ ثم بقدرة قادر اصبح رجب طيب اردغان القرد ملاءكة يهمه الانسان والمواطنة والبشرية ولَك هي ابن الزانية آلاف القضاة آلاف الضباط آلاف المدرسين واساتذة الجامعات آلاف الصحفيين والاعلاميين حتى باءع السميط لم ينجوا من اجرامك تريد تصير برأس السعودية إنسان شريف ويخاف الله ثم ياقردوغان لماذا لم تتوصل المخابرات التركية لحد الان كيف قتل السفير الروسي في انقرة!!!!!!! فقط لان جمال خاشقجي احد اتباع الاخوان المسلمين احد أفرع تنظيم القاعدة والنصرة وداعش اصبح الخاشقجي جيفارا ،الله يطيح حظ الاغبياء. جمال خاشقجي بنظري لايختلف عن حسين كامل وصدام كامل الثلاث ذهبوا للموت بأرجلهم والثلاث خانوا الأمانة والوطن فدفعوا ثمن خيانتهم حياتهم هذه هي نظرية الدول القمعية والتي لاتحترم المواطنة.انا برءي الشهيدة (سعاد العلي) تعادل الف شارب من جمال خاشقجي وعلى من شاكلة جمال خاشقجي وسعاد العلي دافع وكتب عنها في هذا الموقع الكريم صوت الحق والفقراء شخص واحد فقط مهدئ قاسم رغم أني لا اتفق معه لكن الحق يقال.اذا جمال خاشقجي يستاهل العنوان الآتي (ليس المهم من قتل لكن الهدف هو السعودية) هذا هو الذي الاعلام الشيعي والكتاب الشيعي يستفرون ومقال وراء مقال التشفي بالسعودية لان هذا يجعل المرضى الطاءفيين في قمة النشوة كانهم اخذو جرعات من الحشيش والترياك الإيراني الذي يصدره ولي الفقيه شخصيا للعراق ..اقول للطاءفيين اولاد الخامناءي الغير شرعيين لاتفرحوا كثيرا هي زوبعة وستنتهي لان السعودية مرت بشيء اكبر وأعظم من موت شخص إسلامي راديكالي متطرف وهو طاءفي ايضا وأيده ملطخة بدماء الأبرياء يعني لم يكن إنسان ملاءكي.السعوية في سنة (2001) اتهمت بتفجيرات الحادي عشر من سبتمبر وهنا كل الأدلة كانت تشير الى الذين قاموا بتفجيرات برج التجارة هم سعوديون وحتى حاكم نيوريوك رفض استلام شيك تبرعات من السفارة السعودية لان هي كانت متهمة، وحتى الاعلام الامريكي ومجلس الشيوخ الامريكي وأعضاء الكونكرس اقترحوا في وقتها على مصادرة جميع الأموال والاستثمارات السعودية والتي قدرت بألف مليار دولار اي تريلون دولار .ازيدكم من الشعر بيت الان في سنة ٢٠١٨ الاستثمارات السعودية في امريكا ترليون وخمسمائة مليار دولار وهذا اكبر مبلغ صندوق سيادي لدولة شرق اوسطية بعد اليابان في الخارج،يعني السعودية ليست دولة موز اي قناة فضاءية تدمر السعودية انتم واهمون وتعيشون في عالم الحقد والكراهية والطائفية المقيتة والمريضة وانتم بعيدين عن اي طرح سياسي مجرد انتقام حتى تشوفون بها غليلكم مثل سبعة في سبعة .انا هنا لا أدافع عن السعودية وانصب نفسي محاميا لها لكن انا متعود ان اقرى ما بين السطور وأبدي برءي.اقول للمدافعين عن جمال خاشقجي الإخوانجي من قتل هادي المهدي ومن قتل أطوار بهجت ومن قتل سعاد العلي ومءات آلاف من العراقين وعشرات النشطاء والمعارضين في بغداد والجنوب والبصرة طبعا فقط في بضعة ايام قتل رحال ايران في البصرة من العراقيين على أيدي الحشد النغل مءات من الشيعة العرب وهذا الحشد النغل اخذ يجند شباب لغرض قتل واغتيال وتعذيب المزيد والمزيد من اهل البصرة والجنوب اذا ماتظاهروا او فكروا حتى ان يتهموا ايران او الحشد النغل ،لكن أتهمكم واحد طاءفي وحاقد من صنفكم الوسخ (القاضي واءل عبد اللطيف) الأحزاب الدينية في الحشد الشعبي المهيمنة على البصرة قتلت العشرات وجرحت آلاف واعتقلت المءات بمساعدة دولة مجاورة ههههههه لان هو جبان بس لغوة يخاف يكول ايران .الذي اريد أوصل له هو انه اهتموا بشءون وحياة أبناء وطنكم أفضل ما تهتمون بإعلامي كان بوق للقاعدة والحركات الاسلامية المتطرفة.جمال خاشقجي كان ضحية موءمرات كبرى وتصفية حسابات دفع للموت وهو لايعلم، السوال لماذا لم يراجع السفارة السعودية في امريكا او في بريطانيا ومن استدرجه الى المجيء لإسطنبول وقتله هناك. الجواب في دهاليز المخابرات العالمية …..ختاما الدخل القومي للسعودية من مراسم الحج والعمرة(40مليار دولار سنويا) العراق كم دخله القومي من العتبات المقدسة(00000000000 )عفوا نسيت العراقي يحب يموت وقفا مثل النخلة //////////// حامد اسماعيل