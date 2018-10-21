عبد المهدي يكشف حقيقة توجيه كتاب الى الكتل السياسية

نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، الأحد، توجيه كتاب الى الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر مكتب عبد المهدي، في بيان أن “ما يتناقل في وسائل التواصل الإجتماعي ومنصات إعلامية أخرى حول صدور كتاب موجه للكتل السياسية لتشكيل الحكومة، عار عن الصحة”.

وأكد البيان، أن “عبد المهدي لم يصدر أي كتاب بهذا الصدد، وأن ما يتداول لا صحة له مطلقاً ومزور”، مهيباً بوسائل الإعلام ومن يتداول هذه الكتب المزورة، “تحري الدقة وعدم الإنجرار لمثل هكذا أكاذيب أهدافها خلط الأوراق وتضليل الرأي العام”.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف، أعلن في (17 تشرين الأول 2018)، عزم عادل عبد المهدي، تقديم كابينته الوزارية مع المنهاج الوزاري الأسبوع الحالي، لافتاً إلى أن عبد المهدي يجري اتصالاته المطلوبة مع رئاسة البرلمان وقيادات الكتل السياسية لتحديد اليوم المناسب لتقديم أسماء تشكيلته الوزارية.

وكان عبد المهدي قد أطلق موقعًا إلكترونيًا للترشيح للوزارات، استمر لمدة 48 ساعة، وأغلق الموقع عصر الخميس (11 تشرين الأول 2018).