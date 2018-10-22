أليجري يخسر لاعبًا هامًا قبل مباراة يوفنتوس القادمة ضد مانشستر يونايتد

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن تعرض لاعبه الألماني المميز إيمري تشان لعقدة “ورم” في الغدة الدرقية، وسيحتاج لبعض الوقت كي يعود مجددًا للملاعب.

ويستعد فريق يوفنتوس لمباراته المرتقبة أمام مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء غد الثلاثاء، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر يوفنتوس صدارة مجموعته الثالثة برصيد ست نقاط، ويأتي خلفه فريق مانشستر يونايتد، لذلك ستكون مباراة مثيرة للغاية وصعبة على الفريقين.

وأشارت صحيفة “جازيتا ديللو سبورت” بأن ماسيمليانو أليجري سيخسر مجهودات لاعبًا مميزًا في صفوف فريقه وهو الألماني إيمري تشان بعد تعرضه لعقدة في الغدة الدرقة.

ونشر موقع يوفنتوس الرسمي على الإنترنت بيانًا صحفيًا عن إصابة اللاعب، وجاءت كالتالي :”سيخضع إيمري تشان لاختبارات وفحوصات سريرية لتعرضه لعقدة “ورم” في الغدة الدرقية، وقد تتطلب التدخل الجراحي”.

وأكملت الصحيفة الإيطالية بأن الجهاز الطبي لفريق يوفنتوس لا يريد أن يستبق الأحداث وهذا بسبب أن هذا العقديات الدرقية قد تكون ورمًا حميدًا، ولكن هذا الاستنتاج مستبعد حتى تخرج نتائج الفحوصات الطبية.

وأكدت الصحيفة أن إيمري تشان سيغيب بذلك على أقل تقدير عن مباراة يوفنتوس القادمة أمام مانشستر يونايتد، بالإضافة للقاء إمبولي بالدوري الإيطالي.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة “8 انتصارات، وتعادل وحيد”، بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه نابولي صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة.