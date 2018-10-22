إسبانيول يشدد الخناق على برشلونة

صعد فريق إسبانيول إلى مركز الوصافة في الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه هويسكا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن الجولة الـ 11 من الليغا.

ويدين الفريق الكتالوني بالفضل في انتصاره لمهاجمه بورخا ايغليسياس، الذي أحرز هدفي الفوز له، في الدقيقتين (41، 64) من زمن اللقاء.

وحقق إسبانيول بذلك انتصاره الثاني على التوالي، والخامس في الموسم، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة، ويتقدم إلى مركز الوصافة في الدوري، بفارق نقطة وحيدة خلف جاره اللدود برشلونة، حامل اللقب.

في حين، خسر فريق هويسكا، الوافد لأول مرة في تاريخه إلى الليغا، للمرة الثانية على التوالي والسادسة هذا الموسم، ويقبع في قاع الدوري برصيد خمس نقاط فقط.

المصدر: وكالات