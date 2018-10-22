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اتحاد السلة يؤجل مباريات الجولة الثالثة للدوري الممتاز

قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة تأجيل مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الاولى للدوري الممتاز نتيجة لتزامنها مع ذكرى اربعيتية استشهاد الامام الحسين (ع).
وقال امين سر اتحاد اللعبة خالد نجم بأتصال هاتفي ان:” التأجيل جاء بسبب انقطاع الطرق بين المحافظات بالشكل الذي يتعذر تنقل الفرق لاجراء المباريات”.
واضاف ان:” الاتحاد قد انتهى يوم السبت الماضي من اجراء مباريات الجولة الثانية، حيث اقيمت 3 مباريات، فاز في الاولى فريق نفط الجنوب على فريق الاعظمية بنتيجة 64-51 نقطة في المباراة التي جرت بينهما في قاعة البصرة بتحكيم جواد حسن ونائل طالب ووهران حبيب، كما فاز في المباراة الثانية فريق النفط على فريق التضامن بنتيجة 70-50 نقطة في المباراة التي جرت بينهما في قاعة النجف بتحكيم علي سموم ونزار علي واحمد رافد”.
وحقق فريق الكرخ فوزه الكبير في المباراة الثالثة على فريق زاخو بنتيجة 103 مقابل 54 نقطة في المباراة التي جرت بينهما في قاعة زاخو.

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