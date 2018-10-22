اطلاق سراح “DJ عيوش” بعد اسبوعين من الاحتجاز

كشف مصدر امني، عن اطلاق سراح المنسقة الموسيقية “DJ” عيوش، المقربة من المودل تارة فارس التي اغتيلت برصاص مسلحين.

وقال مصدر امني ان السلطات الامنية في بغداد اطلقت سراح عيوش بعد احتجازها لاكثر من اسبوعين.

واضاف ان التحقيقات اثبتت عدم تورط عيوش بقضية مقتل تارة فارس.

اطلق ناشطون ومدونون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة طالبوا فيها بالأفراج عن “دي جي عيوش” التي اوقفتها وزارة الداخلية على خلفية مقتل صديقتها المودل “تارة فارس”.

ويقول مقربون من الـ”دي جي عيوش” انها تلقت مكالمة هاتفية اثناء تواجدها في تركيا لإحياء حفل زفاف من صديقتها “تارة فارس” قبل ساعات قليلة من مقتل الاخيرة.

ويضيف المقربون ان عيوش عادت الى العراق بعد مقتل فارس وذهبت بملء ارادتها الى مركز الشرطة وادلت بإفادتها، وما لديها من معلومات سعيا منها للتوصل الى القاتل.

وتابع المقربون ان السلطات الامنية قررت ايقاف عيوش على خلفية مقتل “فارس”، وهي الان في الحبس ومنذ اسبوعين تقريبا ولم يتم الافراج عنها.

وقتلت المودل تارة فارس في نهاية شهر ايلول الماضي وسط العاصمة بغداد على مرأى ومسمع من الناس لتعلن وزارة الداخلية العراقية عن البدء بالتحقيق فورا للكشف عن ملابسات الحادث والجهات التي تقف وراءه.

وتارة فارس ولدت قبل 22 عاماً في بغداد، من أب عراقي وأم لبنانية، درست في “إعدادية الحريري” بمنطقة الأعظمية، وتركت الدراسة بعد توجهها للفن وتصويرها لمقاطع صغيرة كانت تنشرها عبر موقع “يوتيوب”.

وتم اختيارها عام 2015 وصيفة لملكة جمال العراق في حفل أقيم في “نادي الصيد” الذي يقيم مهرجانات خاصة وحفلات فنية. وانتقلت إلى اليونان ومنها إلى تركيا، حيث عاشت لفترة من الزمن، بسبب تعرضها لتهديدات بالقتل في العراق. لكنها عادت إلى العراق متنقلةً بين بغداد وأربيل.

ومثّل اغتيال تارة فارس وفاة “أيقونة” جديدة من أيقونات الجمال بالعراق، ويأتي وسط مسلسل اغتيالات يستهدف منذ حوالي اكثر من شهر صاحبات مراكز التجميل في بغداد.