الاتحاد الوطني يحدد مرشحين اثنين لوزارته بحكومة عبدالمهدي

كشف الاتحاد الوطني الكوردستاني، عن تحصله على منصب وزارة العدل في حكومة عبدالمهدي الجديدة.

وذكر الاعلام الرسمي للاتحاد، “من المقرر ان تكون حقيبة وزارة العدل من حصة الحزب وهناك مرشحان للمنصب”.

واضاف ان القيادي خالد شواني عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني وسمكو اسعد المستشار القانوني في المكتب السياسي ضمن ابرز المرشحين لنيل حقيبة وزارة العدل.