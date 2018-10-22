التيار الصدري يوجه رسالة لعبد المهدي للقضاء على “العميقة”

وجه التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، اليوم الأحد، رسالة الى رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بشأن “الدولة العميقة”، التي يقودها حزب الدعوة الاسلامية.

وقال القيادي في التيار حاكم الزاملي ان “هناك الكثير من الملفات بانتظار عبد المهدي، وأهمها محاربة الفساد والفاسدين، وفتح ملفات التحقيق المغلقة منذ سنين، ومحاربة الجريمة المنظمة، وانتشار المخدرات، والتهرب من الضريبة، والفساد الاداري والمالي في كل مفاصل الدولة، وعمليات تهريب النفط، بالإضافة الى القضاء على البطالة”.

وأضاف الزاملي كما “على عبد المهدي محاربة استحواذ الاحزاب على مفاصل الدولة، وخصوصاً حزب الدعوة الذي يسيطر على الوكلاء في الوزارات والمدراء العاميين ومدراء الاقسام، فهذه الدولة العميقة يجب القضاء عليها”، مبينا ان “هناك وكلاء ومدراء عامين في مناصبهم منذ أكثر من 10 سنوات، ويعد الوزارة ملكاً له ولحزبه”.