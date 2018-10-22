الجبير: حادثة خاشقجي خطأ جسيم وسنحاسب المسؤولين

ترامب: الملك سلمان رجل حكيم وولي عهده شخصية قوية ومحبة لوطنها

المصدر:

عواصم – وكالات

التاريخ: 22 أكتوبر 2018

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، إن البحث عن جثة جمال خاشقجي لا يزال مستمراً، وإن المملكة مصممة على محاسبة المسؤولين عن وفاته. وأضاف الجبير في مقابلة مع «فوكس نيوز» الأميركية، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «لم يكن على علم بحادثة خاشقجي»، واصفاً الحادثة بـ«الخطأ الجسيم». وأوضح أن المسؤولين السعوديين سيواصلون تقديم معلومات بشأن وفاة خاشقجي عندما تكون متاحة.

كما أكد أن «العلاقات السعودية الأميركية ستتجاوز هذه القضية». وجدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تأكيده أن المملكة حليف قوي لواشنطن. ووصف في حديثه إلى «واشنطن بوست»، خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بـ«الرجل الحكيم»، لافتاً إلى أن «ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شخصية قوية، ومحبة لوطنها جداً». وأكد أن الأمير محمد بن سلمان يقوم بدور كبير في تعزيز العلاقة السعودية الأميركية.

وشدد ترامب على أهمية المملكة في مواجهة الإرهاب الإيراني في المنطقة. واستمرت المواقف المرحبة بالإجراءات التي اتخذتها السعودية بشأن القضية، وجاء أحدثها من الكويت وسلطنة عمان وموريتانيا والجامعة العربية، أمس، حيث كانت التأكيدات على دعم المملكة في إجراءاتها التي تعكس حرصها وشفافيتها.