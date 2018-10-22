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الحشد الشعبي يضبط معملاً للتفخيخ يحوي مواد متفجرة وصواريخ غرب الانبار

ضبطت فرق هندسة الميدان بالحشد الشعبي، الاثنين، معملا للتفخيخ يعود لتنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات مسح وتطهير غرب الانبار.
وذكر إعلام الحشد في بيان أن “مفارز مديرية هندسة ميدان الحشد الشعبي اجرت عمليات مسح وتطهير ميداني في منطقة غرب الأنبار”، مبيناً ان “العمليات اسفرت عن ضبط معمل للتفخيخ يحتوي على مواد متفجرة وصواريخ”.
وأضاف البيان، ان “المعمل يعود لعصابات داعش وكانت تنوي استخدامها ضد اهداف مدنية وعسكرية”.

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